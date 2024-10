Ak sa mu ho podarí zdolať - pričom je istejšie pýtať sa nie či, ale kedy - bude to veľký deň pre hokej a jeho históriu. Bude však navždy poznačený aj nálepkou kontroverzie a odlišných reakcií.

NEW YORK. Alexander Ovečkin má na dosah rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v Národnej hokejovej lige. Donedávna bol častovaný prívlastkom "neprekonateľný".

Nebyť rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu a diktátorských manierov prezidenta Ruskej federácie, genialita a historický prínos “hokejového cára” by nikdy nebola podfarbená negatívnymi konotáciami. Ba, invázia by sa aj udiať mohla, len by Ovečkin nemohol byť známy svojím aktivizmom v prospech politika, ktorý rozpútal najväčšiu vojnu v Európe od druhej svetovej.

1. Ovečkin strelil v NHL už 855 gólov. Gretzky o 39 viac.

Ak teda bude ruský útočník zdravý, nemalo by mu dosiahnutie a prekonanie veľkého rekordu trvať dlhšie ako dve sezóny. S vekom síce klesá aj jeho bodový prínos, avšak ešte v poslednom ročníku ako 38-ročný nastrieľal 31 gólov. Pre porovnanie, také číslo spomedzi Slovákov dosiahol naposledy ešte Marián Gáborík v sezóne 2011/12.

Po šiestich dueloch sezóny 2024/25 má dva góly. Prvý mu pripísali po vlastnom góle Kovacevica, druhý strelil do prázdnej bránky.

2. K jeho ambícii sa nedávno vyjadril aj samotný Gretzky. Kedysi sa hovorilo, že je toto prvenstvo neprekonateľné, no Ovečkin by to podľa doterajšieho držiteľa rekordu mal čoskoro vyvrátiť.

"Je to len otázka času, či to bude na konci tohto roku, na začiatku budúceho, kedykoľvek. Vždy je to skvelý hráč a skvelý strelec," povedal podľa NHL.com s tým, že mu drží palce.