Chuťovky z NHLky: Draft, aký mal Slafkovský, ďalšie supertalenty nezažijú

NEW YORK. Na miestach väčšinou pokrytých ľadom je 32 stolov. Za nimi sedia generálni manažéri obklopení tímom odborníkov a rozhodujú o budúcnosti ich klubov. Z tribún hokejového štadióna sa na túto show upínajú zraky tisícok fanúšikov.

Každoročný pohľad na atmosféru, emócie a napätie, ktoré prinášal draft do NHL, ťahal ľudí k obrazovkám. Koľkokrát sa naňho dívali aj davy ľudí v Európe, hoci to znamenalo, že do práce pôjdu nevyspatí.