Chuťovky z NHLky: Bude Černákova maródka dlhá? Trest pre vinníka to naznačuje

NEW YORK. Slovenský fanúšik NHL je v posledných rokoch naučený uspokojiť sa s málom. Traja krajania v play-off – a jeden z nich náhradný brankár - nami preto veľmi nezamávali.

Lenže toto číslo by mohlo byť od stredy ešte okresanejšie. Iste, rátame aj s variantom, že sa do druhého kola môže dostať len jeden z tria Černák-Tatar-Halák, no prísť o jedného z dvoch pravidelne hrajúcich Slovákov už v prvom zápase play-off nechceme.

Presne to sa možno stalo. Erika Černáka podopierali Brayden Point a Steven Stamkos, keď otrasený po faule, ktorý disciplinárka označila za veľmi nebezpečný, opúšťal ľad.