Chuťovky z NHLky: Vincent Lukáč sa mýli. Slafkovský s Nemcom to nemajú ľahšie

V podcaste Chuťovky z NHLky si okrem toho môžete vypočuť, ako Slafkovský vyrovnal 44-ročný rekord, ako vyzeral debut Adama Ružičku v Arizone, či je trest pre Riellyho za krosček do tváre protihráča spravodlivý, či do NHL pribudne klub v Salt Lake City a ako sa McDavid pozviechal z ťažkého štartu a opäť poškuľuje po pozícii najproduktívnejšieho hráča.

Bol to jeden z najlepších zápasov v jeho doterajšej kariére, možno dokonca najlepší, keďže trojbodový večer nikdy predtým nezažil. Hlavné však je, že sa dostal do fázy, keď deň čo deň prekonáva sám seba. A ako “jeden z najlepších” môžeme hodnotiť takmer každý jeho zápas.

V posledných 24 dueloch zaznamenal 20 bodov. Za posledný mesiac má bodový priemer dokonca vyšší ako bod na zápas, v 11 stretnutiach ich pozbieral 12.

Čoskoro by mal preniknúť do päťky najproduktívnejších juniorov v dejinách Montrealu. Ak by bodoval do 20. narodenín v rovnakom tempe ako posledný mesiac, dokonca by sa v tejto historickej štatistike Canadiens mohol dostať na druhú priečku len za lídra Maria Tremblaya.

Podotýkam, že sa rozprávame o najúspešnejšej a najstaršej organizácii v dejinách NHL.

2. V Montreale je v týchto dňoch Slafkovského otec Juraj, čo robí tieto chvíle ešte viac špeciálnymi.