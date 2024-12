St. Louis Blues



Hokejisté St. Louis podávají nevyrovnané výkony, stále jim to ale stačí na to, aby se drželi nejlepší osmičky v Západní konferenci a aktuálně teď ztrácí na poslední postupovou příčku čtyři body. Na rozdíl od Vancouveru však odehrálo o tři zápasy více. Blues táhle v letošní sezóně Jordan Kyrou, který má na kontě 31 kanadských bodů za 15 gólů a 16 asistencí. Důležitým centrem je Robert Thomas, známý svými asistencemi, který však aktuálně laboruje se zraněním. St. Louis se v zápasech pod otevřeným nebem daří, když v roce 2017 porazilo právě Chicago a o pět let později v roce 2022 jeho rivala z Minnesoty. Dokáží dnes Blues vyhrát znovu?