Hral za Košice aj Slovan. Bondra v českých Vítkoviciach skončil

OSTRAVA. Slovenský hokejista Radovan Bondra nebude pokračovať v kádri HC Vítkovice Ridera. Vedenie českého extraligového klubu oznámilo, že s 25-ročným krídelníkom nepredĺži zmluvu.

Okrem Bondru končia v tíme aj brankár Daniel Dolejš, obrancovia Karel Plášil, Ruslan Pedan a útočníci Rob Flick a Jan Hruška.

"Sú to hráči, ktorým sa k záveru tejto sezóny končili kontrakty a u ktorých sme sa rozhodli ďalej nepredlžovať našu spoluprácu. Všetkým by som chcel i v mene Vítkovíc poďakovať za to, čo pre nás urobili.