Jágr prekvapil mladého hráča. Ten po jeho darčeku ťažko hľadal slová

V tíme zatienil aj majstra sveta z roku 2010 Jakuba Klepiša či ďalších spoluhráčov so skúsenosťami z NHL či iných popredných súťaží.

Ich umiestnenie je o to prekvapujúcejšie, že v tíme mali najproduktívnejšieho obrancu celej ligy. Iba 21-ročný Jiří Ticháček hral v priemere vyše 22 minút na zápas a nazbieral 43 bodov za trinásť gólov a 30 asistencií.

Vďaka svojim výkonom si vyslúžil reprezentačnú pozvánku a v rámci podujatí Euro Hockey Tour si päťkrát obliekol najcennejší dres. Pripísal si aj jednu asistenciu pri decembrovej výhre Česka nad Švajčiarskom 3:2.

Po skončení základnej časti si ho do svojej kancelárie zavolal majiteľ hokejového Kladna Jaromír Jágr, ktorému výkony mladého obrancu nepomohli ujsť.

"Pamätáš si, ako som sa ťa pred dvoma dňami pýtal, čo budeš robiť? Premýšľali sme, aký darček ti dáme za tú skvelú sezónu, čo si mal.

Nazývame to zájazd do Pittsburghu, ale nie je to zájazd. Budeš tam týždeň a chcem, aby si si pozrel tréningy a tiež zápas," povedal Jágr.