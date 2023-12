Česká a slovenská stopa



Daniel Vladař (CGY)

Brankář, 26 let, 8 zápasů, 86,79 %



Martin Pospíšil (CGY)

Útočník, 24 let, 15 zápasů, 5 bodů (3+2)



Adam Ružička (CGY)

Útočník, 24 let, 21 zápasů, 8 bodů (3+5)



Vítek Vaněček (NJD)

Brankář, 27 let, 16 zápas, 87,68 %



Šimon Nemec (NJD)

Obránce, 19 let, 3 zápasy, 3 body (1+2)



Ondřej Palát (NJD)

Útočník, 32 let, 24 zápasů, 12 bodů (4+8).