Známy brankár po 9 rokoch opúšťa extraligu, mieri do druhej najvyššej súťaže

Valent bude v Žiline pôsobiť práve pod taktovkou trénera Ernesta Bokroša, ktorý sa presunul z Liptovského Mikuláša do Žiliny.

Žilinčania v uplynulých sezónach nedokázali dotiahnuť do úspešného konca cieľ, ktorým je návrat do extraligy. Žiline sa to nepodarilo ani na tretí pokus. Vlci prehrali vo finále play off s HC 19 Humenné 3:4 na zápasy.

Pred dvoma rokmi vo finálovej sérii podľahli Spišskej Novej Vsi, vlani neuspeli v baráži s extraligovým Liptovským Mikulášom.