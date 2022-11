Nestálo to za to, kajá sa. Prezident Bostonu hovorí o podpise Millera

Neely tvrdí, že neodhadol mieru negatívnej odozvy, ktorú podpis zmluvy s Millerom bude mať.

"Nestálo mi to za to, aby to naša organizácia naďalej znášala," hovorí o rozhodnutí ukončiť nováčikovský kontrakt. "Sme hrdí na to, čo robíme v našej komunite a že sme zodpovední. Tentoraz sme to pokazili a ja som tu, aby som sa za to ospravedlnil."

V tlačovej správe Bruins, v ktorej oznámili svoje rozhodnutie rozlúčiť sa s obrancom, Neely uviedol, že tím mal dojem, že Millerovo šikanovanie Meyer-Crothersa bolo "ojedinelým incidentom". Boston potom zmenil kurz "na základe nových informácií".