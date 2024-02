Neudržal sa už ani v AHL. Známeho Rusa prepustil Sýkorov klub

Za Wolf Pack stihol odohrať 18 zápasov so ziskom gólu a štyroch asistencií. Oproti vlaňajšku išlo o podstatne nižší bodový zisk.

HARTFORD. Ruský útočník Arťom Anisimov nebude pokračovať v klube Hartford Wolf Pack v severoamerickej AHL. Klub to oficiálne oznámil v utorok.

Anisimov je známe meno. V NHL odohral v rámci 13 sezón 771 duelov so ziskom 376 (180+196) bodov. Do posledného súťažného zápasu v profilige nastúpil ešte v roku 2021, odvtedy to skúsil v KHL i v AHL.