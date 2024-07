Sýkora je hrozba, hovorí expert. Drie ako ťažný kôň

NEW YORK. Do NHL sa dá dostať rôznymi spôsobmi. Prvoradé však je, že bez driny to nepôjde.

New York Rangers sa nemusia báť, že by bol jeden z ich talentov Adam Sýkora lenivý. Naopak, tvrdo drie a sám často hovorí, že práve miesto v zostave Blueshirts je jeho hnacím motorom.

Jeho energia, ktorú prenáša na ľad, nezostala nepovšimnutá ani v zámorí.

"Zakaždým, keď vstúpi na ľad, viete, že od neho dostanete úplné nasadenie. Slovenský útočník je pre súpera hrozba a maká tvrdšie ako všetci ostatní. Rád forčekuje a získava puky všade na ľade," opísal ho expert magazínu The Hockey News Tony Ferrari.