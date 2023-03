Je to frustrujúce, hovorí Ružička o svojej situácii. Tréner mu poslal odkaz

Flames momentálne v boji o play off ťahajú za kratší koniec. Po 67 odohraných zápasoch sú päť bodov za Coloradom okupujúcim pozíciu druhej divokej karty, no majú až o tri duely viac.

Fanúšikovia sa domnievajú, že práve Slovákova prítomnosť by mohla mužstvo oživiť. Tréner preňho v súčasnej zostave nenachádza miesto.

"Je to tak, ako to je. Budem čakať na príležitosť a skúsim ju využiť," dodáva bratislavský rodák. "Trápi ma, že nemôžem pomôcť tímu. Snažím sa preto dostať do zostavy, aby sa to zmenilo."

V 41 zápasoch sezóny pozbieral 20 (6+14) bodov a zdvojnásobil svoje osobné maximum. Pri hodnotení sezóny je zdržanlivý.