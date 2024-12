Hokej nehral desať rokov. Za Seattle takmer nastúpil amatérsky brankár

NEW YORK. V nočnom zápase NHL medzi New Yorkom Rangers a Seattlom Kraken sa do bránky hostí takmer dostal amatérsky brankár.

Michael Matyas figuroval v pozícii brankárskej dvojky po tom, čo ochorel Joey Daccord. V stretnutí od začiatku nastúpil Philipp Grubauer, ktorý v úvode vydesil trénera Dana Bylsmu, keď sa po akcii domácich ťažko dvíhal z ľadu.

Napokon však zápas dochytal a pomohol Seattlu k víťazstvu 7:5. "Zaujímalo by ma, čo si Michael myslel v tej chvíli. Myslím si, že pulz jeho srdca sa zvýšil na 180," uviedol Bylsma.