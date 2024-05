Na štadióne bolo 70-tisíc ľudí, ale nik nepoznal víťaza. Aj to priniesli ME vo futbale (história)

BRATISLAVA. Spolu so Španielskom je Nemecko najúspešnejšou krajinou v počte titulov z ME vo futbale . Obe krajiny vyhrali šampionát zhodne trikrát.

Cestu za titulom mal uľahčenú, keďže Španieli na štvrťfinále z politických dôvodov nenastúpili. Futbalistov nepustil do Moskvy španielsky diktátor Franco. Návrh, aby sa oba zápasy odohrali na neutrálnom ihrisku, Sovieti odmietli.

Do kvalifikácie sa zapojilo 17 krajín a štyri, vrátane Československa, bojovali o premiérový titul na záverečnom turnaji. Vo finále sa tešil Sovietsky zväz, ktorý zdolal Juhosláviu 2:1 po predĺžení.

"Boli sme pripravení odcestovať, ale zakázali nám to," spomínal s odstupom rokov španielsky futbalista Filiciano Rivivlia.

Už o osem rokov neskôr v Taliansku sa muselo finále opakovať, keďže prvý zápas medzi domácim tímom a Juhosláviou sa skončil remízou. Taliani opakovaný duel vyhrali 2:0, no nebyť obrovského šťastia, majstrami by sa nestali.

Prvých sedem hráčov uspelo, za Československo postupne prekonali brankára Seppa Maiera Marián Masný, Zdeněk Nehoda, kapitán Anton Ondruš a bombou do stredu brány aj striedajúci Ladislav Jurkemik.

Československo sa na záverečnom turnaji ME predstavilo trikrát a zakaždým získalo cenný kov. Popri bronzoch z rokov 1960 a 1980 sa vyníma titul majstrov Európy z roku 1976. Prvýkrát sa finále rozhodovalo v penaltovom rozstrele.

Bolo to prvý a poslednýkrát, čo o postupujúcom rozhodol hod mincou.

„Spolu s ruským kapitánom a zástupcami tímov sme išli do šatne. Rozhodca vytiahol starú mincu a ja som povedal „rub“. Bolo to správne rozhodnutie.

„Som rád, že po mne zostane niečo, čo vstúpilo do histórie. Som na to veľmi hrdý. A či bola penalta najdôležitejšia? Tak, potvrdila titul majstra Európy...

Priznám sa, že mi nikdy nenapadlo, že by sa práve moja penalta z finále ME mohla takto presláviť. Pre to som ju však rozhodne takto nekopol,“ povedal Panenka v rozhovore pre isport.blesk.cz.

Penaltový rozstrel bol pre Československo úspešný aj o štyri roky neskôr. Súboj o bronzové medaily proti Taliansku rozhodla až deviata séria - autorom rozhodujúceho pokusu bol Jozef Barmoš.