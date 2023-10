Vrátia sa Slovenky po dekáde na ME? Prvú nomináciu ovplyvnili zranenia

BRATISLAVA. Do kádra slovenskej reprezentácie hádzanárok pred vstupom do kvalifikácie ME 2024 pribudla Monika Pénzesová. Tréner Jorge Dueňas tak reagoval na zranenia Natálie Némethovej a Viktórie Györiovej.

Slovenky čaká prvý zápas v 2. skupine v nedeľu 15. októbra v poľskom Mielci proti Ukrajine, duel s Izraelom odložili pre napätú situáciu v krajine súpera.

Po zraze v Michalovciach má Dueňas k dispozícii 17-členný káder.

Ďalším účastníkom kvalifikačnej 2. skupiny je Nemecko. Postup si zabezpečia prví dvaja z každej skupiny a navyše aj štyri najlepšie tímy z tretích priečok.