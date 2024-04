V Európe sme mali veľké oči, priznal manažér. Silní súperi odkryli slabiny Tatrana, teraz to využil

I to, že po neslávne skončenom predošlom extraligovom ročníku sa vydal na cestu prinavrátenia slovenského majstrovského titulu do Prešova.

„Vyradenie Ferencvárosom Budapešť v štvrťfinále Európskeho pohára bolo pre nás jednoznačne sklamaním. Pred štartom prebiehajúcej sezóny sa káder mužstva značne obmenil, prišiel i nový tréner. Ak by nám niekto v tom čase tvrdil, že to v EP dotiahneme tak ďaleko, určite by nám to lichotilo,“ tvrdil aj s odstupom času generálny manažér Tatranu Prešov Marián Magdoško.