Hruščák: Hrať doma bez divákov, keď sú v Maďarsku plné haly, by bola katastrofa

„Neviem, či je šťastné riešenie, že sa majstrovstvá Európy hrajú v dvoch krajinách, kde sú úplne odlišné podmienky. V Maďarsku budú plné haly a na Slovensku prázdne tribúny? Vyzeralo by to katastrofálne,” vraví v rozhovore pre Sportnet reprezentant Slovenska PATRIK HRUŠČÁK. Kanonier HK Košice verí, že sa do Steel Arény, kde slovenskí hádzanári odohrajú zápasy v základnej skupine, dostanú aspoň zaočkovaní diváci. ME v hádzanej 2022: Všetky dôležité informácie Aká je nálada v národnom tíme týždeň pred štartom domácich majstrovstiev Európy?

Čas krátko pred ME je asi najhorší. Každý vie, že sa to už blíži, no stále je to relatívne ďaleko. Už by sme najradšej nastúpili na úvodný zápas proti Nórom. Nálada je dobrá, tešíme sa na turnaj.

Ako funguje bublina v Bratislave počas záverečného sústredenia pred ME? Sú tu s nami na hoteli aj iní športovci. Zaregistroval som hokejistky. Okrem nich sú tu ubytovaní aj bežní hostia. Nie je to teda úplne uzavretá bublina. Stravujeme sa však v oddelenej miestnosti a s hosťami neprichádzame do užšieho kontaktu. Nemôžeme chodiť nikam, ani do obchodu. Je to trochu obmedzujúce. Náš program pozostáva len so spánku, stravovania a tréningov. Stále to isté dookola. Je to trochu psychiatria, ale musíme to už vydržať.

Čo sa v rozhovore dozviete Pripúšťa si možnosť, že sa ME pre koronavírus zrušia?

Z čoho má pred domácim šampionátom najväčšie obavy?

Budú ME viac o improvizácii ako o taktike?

Čo očakáva od zápasov s Nórskom, Litvou a Ruskom?

Aké je jeho osobné prianie pred šampionátom?