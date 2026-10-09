Slovenskí hádzanári v Prešove privítajú favorita, kvalifikáciu začnú v Taliansku

Slovenskí hádzanári
Slovenskí hádzanári (Autor: TASR)
TASR|9. okt 2026 o 13:32
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Z každej skupiny postúpia priamo na šampionát dva tímy.

Slovenskí hádzanári odohrajú prvý domáci zápas kvalifikácie ME 2028 proti Nemecku v Prešove.

Úradujúcich vicemajstrov Európy privítajú v nedeľu 8. novembra o 18.00 h v Tatran handball aréne. Pre Slovákov pôjde o druhé vystúpenie v kvalifikácii a zároveň prvé pred domácim publikom.

Zverenci trénerov Jana Filipa a Ľuboša Hudáka odštartujú boje o európsky šampionát vo štvrtok 5. novembra o 19.30 h na palubovke Talianska v Conversane-Bari.

Nemecko začne kvalifikáciu v rovnaký deň domácim duelom proti Belgicku v Berlíne a následne pricestuje do Prešova.

Slovensko sa v 7. kvalifikačnej skupine stretne s Nemeckom, Talianskom a Belgickom. Favoritom skupiny sú Nemci, ktorí na ME 2026 získali striebro po finálovej prehre s Dánskom 27:34. Taliansko obsadilo na tohtoročnom európskom šampionáte 18. miesto.

Kvalifikácia sa hrá systémom doma - vonku od novembra 2026 do mája 2027. Z každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia na ME priamo prvé dva tímy, doplnia ich štyri najlepšie družstvá z tretích miest.

Záverečný turnaj sa uskutoční od 13. do 30. januára 2028 v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku. Dejiskami budú Lisabon, Madrid, Valencia a Zürich.

Hádzaná

Hádzaná

    Slovenskí hádzanári
    Slovenskí hádzanári
    Slovenskí hádzanári v Prešove privítajú favorita, kvalifikáciu začnú v Taliansku
    dnes 13:32
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