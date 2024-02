Eufória po výhre je preč. Slovenské hádzanárky dostali lekciu od Nemiek

/zdroj Sport 1/:

Martina Popovcová, krídelníčka SR: "Myslím si, že sme dostali veľmi veľa gólov a nebola to dobrá situácia. Je to pre nás dosť smutná správa a jediné pozitívum je, že sme bojovali až do konca. Ak budeme trénovať, hrať na bránu a vyhneme sa zbytočným chybám, bude to lepšie. Teraz máme viac času na prípravu, pred týmto stretnutím sme mali len deň."

Barbora Lanczová, spojka SR: "Vôbec sme to nezvládli, od začiatku súperky úplne dominovali. Z takýchto zápasov sa treba učiť a odsrtrániť chyby. Technické chyby musíme určite eliminovať, ak chceme hrať s najlepšími."

Markus Gaugisch, tréner Nemecka: "Som spokojný, že môj tím zvíťazil a splnil všetky taktické pokyny. Chceli sme to ukončiť rýchlo a to sa podarilo, vďaka čomu som mohol dať priestor širšiemu kádru a rozohrať tím pred olympijskou kvalifikáciou."

Alina Grijseelsová, najlepšia strelkyňa Nemecka: "Bol to výborný test pred olympijskou kvalifikáciou, ktorá nás čaká v apríli. Zároveň som spokojná, že sa nám podarilo vyhrať takýmto vysokým rozdielom. Je dobré, že sme sa takto rozohrali."