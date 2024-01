Slováci nastúpia proti svetovej špičke. Takéto zápasy nám môžu iba pomôcť, hovorí kapitán

V Španielsku by sa slovenská reprezentácia mala prezentovať v najsilnejšom zložení, z opôr chýba iba Marek Hniďák, ktorý je po operácii ruky.

"Pre nás to bude veľmi dobrá príležitosť, keďže potrebujeme hrať proti kvalitným protivníkom a naberať skúsenosti. V Španielsku budeme mať na toto optimálnu možnosť," povedal na utorkovom brífingu v Bratislave asistent trénera Pavol Polakovič.

Jedným z hráčov, ktorý absolvuje obe reprezentačné akcie na prelome rokov je aj Jakub Prokop, ktorý sa so 17 gólmi stal najlepším strelcom Karpatského pohára.

"Určite by som to vymenil za lepšie výsledky. Hrať s takým oslabeným a úzkym kádrom dva zápasy za sebou bolo veľmi náročné, obzvlášť proti tímom, ktoré sú v kompletnej zostave a v plnej príprave na ME. Tak to aj dopadlo. Osobne som však rád, že som tam bol a mohol sa rozohrať. V klube sme totiž hrali posledný duel 13. decembra.