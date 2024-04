Zemplínčankám vyhovuje, že favoritom bude súper. Po roku bojujú opäť o finále

Vyrovnali sme historický úspech klubu a máme svoj sen, ktorým je postup do finále európskej súťaže.

Nám môže vyhovovať, že favoritom je Benfica," uviedol tréner michalovského družstva Peter Kostka podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Benfica Lisabon je na čele domácej ligy a v tejto sezóne prehrala zatiaľ iba raz. "Má široký káder atletických hráčok. Majú tam mladé dievčatá, ale aj skúsené.

Hrajú obranu 0-6, ale dosť to otvárajú a dokážu to meniť aj na 1-5. Je to útočne ladené družstvo. Jeho kľúčovou hráčkou je stredná spojka Constanca Sequeirová, pôsobí tam aj skúsená Ukrajinka Viktoria Borščenková.

Verím, že v domácom prostredí im kvalitnou obranou zoberieme vietor z plachiet a prvý zápas zvládneme. Bude to veľmi ťažké, ale necháme tam všetko,“ doplnil kouč Kostka.