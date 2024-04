Slovenky chcú v záverečných dvoch zápasoch zabojovať o postup na európsky šampionát

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky nastúpia v druhej polovici tohto týždňa na rozhodujúce zápasy kvalifikácie ME 2024.

S ňou v októbri minulého roka na neutrálnej pôde v poľskom Mielci prehrali o päť gólov 20:25. Suverénom skupiny je favorizované Nemecko, ktoré v doterajších troch stretnutiach nestratilo ani bod.

Do nemeckého Heidelbergu odcestuje slovenský tím v stredu a večer už bude mať v dejisku predzápasový tréning.

"Teraz sa musíme koncentrovať najmä na prvý zápas s Izraelom a na náš výkon. V domácom vzájomnom dueli sa vtedy súperky po polčase trochu šetrili, keďže ich čakali tri stretnutia za sebou a my sme odohrali naozaj dobrý zápas.

Je dôležité, aby sme aj teraz vstúpili do súboja rovnako, pretože pre Izrael je prakticky jediná šanca ísť na šampionát cez nás. Preto do toho dajú všetko. Musíme zachytiť úvod a koncentrovať sa celých 60 minút.

Kvalita je určite na našej strane, no musíme to dokázať na palubovke," upozornil asistent trénera slovenskej reprezentácie Peter Pčola na utorkovom brífingu: "Čakajú nás dva dôležité zápasy a my potrebujeme najmä stabilizovať formu a výkony, ktoré sú kolísavé."

VIDEO: Asistent trénera Peter Pčola