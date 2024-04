Vyhrali ligu, pohár a darí sa im v Európe. Kostka povedie Michalovčanky aj v ďalších sezónach

To zopakovali michalovské hráčky aj v tejto sezóne, pričom sa stali aj víťazkami MOL ligy.

Peter Kostka je koučom Zemplínčaniek od sezóny 2022/2023 a dotiahol ich v premiérovom ročníku na lavičke do semifinále Európskeho pohára a k víťazstvu v Slovenskom pohári.

"Za Petra Kostku hovoria výsledky s tímom a takisto jeho napredovanie za dva roky. Preto bolo našou jasnou prioritou dohodnúť sa na novom kontrakte. Sme radi, že sa nám to podarilo a Peter Kostka ostáva našim trénerom aj pre nasledujúce dve sezóny, v ktorých máme opäť vysoké ambície. Jednou z nich bude aj účasť v Európskej lige,“ uviedla športová riaditeľka MŠK Iuventa Michalovce Helena Aspriduová podľa oficiálneho klubového web.

Cieľom je finále Európskeho pohára

Michalovský klub upozornil, že Peter Kostka je prvým slovenským trénerom, ktorému sa podarilo dostať tím dva roky bez prerušenia medzi štyri najlepšie družstvá v niektorom z európskych pohárov.

"Samozrejme, som rád, že sme sa dohodli. Rokovania boli relatívne krátke. Som rád, že sme sa zhodli vo vízii smerovania klubu pre najbližšiu budúcnosť. Mňa veľmi oslovila možnosť pobiť sa o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.

Beriem to ako obrovskú možnosť pre tím, ale aj pre mňa osobne ako stále ešte mladého trénera. Budem mať možnosť podieľať sa na výbere hráčok, ktoré do tímu v lete prídu. Je to príležitosť, ktorá sa neodmieta a ja ďakujem vedeniu klubu za prejavenie dôvery," povedal Kostka.