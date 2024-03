Prešov ovládol finále Slovenského pohára, trofej zdvihol nad hlavu už osemnástykrát

Pavol Jano, tréner Tatrana Prešov: "Nemyslím si, že finále bolo až také dramatické. ŠKP hralo v druhom polčase trocha lepšie, ale my sme nepripustili drámu a mali sme to pod kontrolou. Pohárové zápasy bývajú takéto. Gratulujem Bratislavčanom k výkonu, ale my sme to zvládli, vyhrali sme, takže sa tešíme. Ja tiež, keďže navyše pre mňa ako trénera je to prvý triumf v tejto súťaži."

Zoltán Heister, tréner ŠKP Bratislava: "Na začiatku zápasu a potom aj v druhom polčase sme boli dôstojný súper, ale druhá polovica prvého dejstva nám nevyšla a súper nám ušiel na rozdiel ôsmich gólov. Po zmene strán sme to stiahli, ale boli tam aj nejaké chyby, zahodili sme nejaké šance a Prešov ako skúsené mužstvo s individualitami to využil. Bojovali sme, dnes to stačilo na tento výsledok."

Igor Čupryna, brankár Tatrana Prešov: "Prvý polčas bol z našej strany vynikajúci, všetko nám fungovalo. V druhom dejstve sme hrali v obrane pasívnejšie, dostali sme ľahké góly. Potom pridal pár dôležitých zákrokov Cvitkovič. Našťastie, sme víťazstvo už nepustili z rúk. Každý triumf nás teší. Ďakujem divákom, ktorí prišli do haly v Topoľčanoch a postarali sa o výbornú atmosféru."

Tomáš Kysel, krídelník ŠKP Bratislava: "Favorit bol jasný, my sme nemali čo stratiť. Pre nás je úspech aj finálová účasť. Dnes mal v druhom polčase, ktorý bol v našom podaní o dosť lepší ako prvý, aj Prešov čo robiť, aby to ustál."