Máme na to hrať v B-divízii. A verím, že aj vyššie, tvrdí Diana Lemešová

Aký je systém súťaží a čo znamená B-divízia?

Výhra v skupine B by nám zabezpečila priamy postup do skupiny A. Tím z druhého miesta hrá baráž o skupinu A, z tretieho miesta hrá baráž o zostup do skupiny C. Štvrté miesto znamená priamy zostup do skupiny C. B divízia, to sú tímy v rankingu 17 až 32.