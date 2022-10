Neľahká, ale hrateľná. Slováci môžu zabojovať o druhé miesto, tvrdia experti

„Na majstrovstvá Európy sa dá ľahšie dostať, ako na majstrovstvá sveta. Nie je to ľahká skupina, ale čo je v dnešnej dobe ľahké,“ poznamenal bývalý reprezentačný tréner Stanislav Griga.

„Podľa mňa je prvoradé to, ako sa mužstvo dá dohromady, ako sa pod novým trénerom zžije s novými vecami. Keď to príjmu a keď sa mužstvo vzchopí, tak je to hrateľná skupina,“ dodal.