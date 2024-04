Slovenkám tesne ušiel cenný bod. Máme dobrú výzvu do odvety, verí Kopúň

Zverenky trénera Petra Kopúňa išli do zápasu s veľkými očakávaniami po úvodnom víťazstve nad Izraelom (2:0). V utorok mali herne navrch Škótky, hosťky však dobre bránili a dostali sa aj k príležitostiam.

Nakoniec prehrali v zápase kvalifikácie ME 2025 tesne 0:1 po góle Sophie Howardovej v 62. minúte po štandardnej situácii.

"Gratulujem súperovi k víťazstvu, no podľa mňa k nemu nemal ľahkú cestu. Tím bol koncentrovaný celý zápas až na jednu situáciu, keď sme inkasovali zo štandardky.

Dievčatá však ukázali, že patria k lepším, dokázali si vytvoriť strelecké príležitosti a neboli to len plané pokusy," uviedol Kopúň pre webstránku futbalsfz.sk.

Prehra ho mrzela o niečo viac, keďže o nej rozhodol jediný gól: "Niekedy je možno lepšie prehrať 0:3, človeka to mrzí menej. Takto vieme, že sme to mali na dosah, navyše na súperovej pôde. Máme dobrú výzvu do odvety."

Škótky boli viditeľne lepšie najmä na začiatku zápasu a Slovenky podržala brankárka Mária Korenčiová. Jej tím v závere zabral, svoju aktivitu však neodkázal premeniť.

"Som hrdá na baby, skupina je otvorená, stále sa môže stať hocičo. Dievčatá v obrane mi to dosť uľahčili. Štandardiek bolo veľa, ustrážili sme si ich až na tú jednu. Išli na zadnú žrď, je to silové družstvo, pretlačili sa tam a ja nie. Z toho bol gól," zhodnotila zápas i jeho rozhodujúcu situáciu Korenčiová.