Kopúň hodnotí Ligu národov pozitívne: Vieme byť konkurencieschopný tím

TRNAVA. Slovenské futbalistky zvládli baráž Ligy národov proti Lotyšsku a udržali sa v B-divízii. V utorňajšej odvete deklasovali v Trnave súperky 6:0 a potvrdili kvalitatívny rozdiel medzi oboma družstvami. Hlavný tréner Peter Kopúň po stretnutí pochválil model Ligy národov, v ktorej jeho tím delilo iba pár minút od bojov o elitnú divíziu. Duel proti favorizovaným Fínkam (2:2) im však nadelil záchranárske práce. Slovenské družstvo vstupovalo do odvety s pevným základom v podobe výsledku 3:0, ktorý uhral v Rige. Trojgólový náskok dal Slovenkám sebavedomie a na vydarený druhý polčas z Rigy nadviazali už v úvode duelu na Štadióne Antona Malatinského.

Po 80 sekundách hry naštartovala ofenzívne predstavenie presným zásahom Tamara Morávková a na začiatku šiestej minúty skončila v sieti hosťujúcich hráčok aj strela Nikoly Rybanskej. "Nechcel som hovoriť o tom, koľko dáme gólov. Potichu som si povedal, že ak do piatej minúty dáme prvý gól, bude to pre nás veľké pozitívum. Vďaka tomu sme sa dostali do pohody, ktorú sme potrebovali. V Lotyšsku sme práve toto chceli, no nepodarilo sa nám to a boli sme z toho nervózni. Som rád, že nám to tentoraz vyšlo hneď od úvodu," uviedol v mixzóne Kopúň.

Okrem dvojgólovej Morávkovej sa v zápasoch proti Lotyškám strelecky presadilo ďalších sedem rôznych hráčok. Asistent hlavného kouča Michal Švihorík pred odvetou uviedol, že Slovenky sa boria v zakončení a práve na finalizáciu sa v tréningoch kladie najväčší dôraz. V Trnave však slovenské hráčky zakončovali chladnokrvne a Kopúň vyjadril spokojnosť nad touto hernou činnosťou. "Sám som bol milo prekvapený, ako sebavedomo a skúsene dokázali mladé hráčky uchopiť záver stretnutia. Verím, že to bude pre nás odrazový mostík v strieľaní gólov, pretože sa to dá. Verím, že ich to nakopne, prídu ešte sebavedomejšie aj do svojich klubov, a keď prídu opäť do reprezentácie, tak pomôžu gólmi." V záverečných minútach vyšiel šéfovi domácej lavičky ťah s nasadením Kataríny Vredíkovej, ktorá sa odvďačila už po pár sekundách na trávniku premiérovým gólom v národnom tíme. "Od začiatku sme boli dominantné. Vychádzali sme z prvého zápasu, ktorý nám vyšiel veľmi dobre. Streliť prvý gól v reprezentácii je veľmi radostné. Ihneď po pár sekundách musela byť späť koncentrácia. Radosť je to veľká, no pokračujeme ďalej," povedala 20-ročná útočníčka Spartaka Myjava.