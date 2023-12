Zaujímajú sa o neho diabli. Lipsko chce uvoľniť svojho útočníka na hosťovanie

"Timo je stále náš hráč. Je pre nás veľmi cenný ako futbalista i ako človek. Samozrejme, že s ním preberáme rôzne možnosti a jednou z nich je hosťovanie.

Mal by príležitosť dostať sa do formy, z čoho by mohol ťažiť klub i reprezentácia, ktorú čakajú domáce ME," uviedol športový riaditeľ Lipska Rouven Schröder.