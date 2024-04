Odniesli ho na nosidlách. Hráč AS Rím nemá podľa testov problémy so srdcom

MILÁNO. Kardiologické testy vylúčili, že by mal futbalista Evan Ndicka z AS Rím problémy so srdcom. Reprezentant Pobrežia Slonoviny skolaboval v 70. minúte nedeľňajšieho zápasu proti Udinese Calcio.

Rozhodca po konzultácii s oboma trénermi duel predčasne ukončil za stavu 1:1.

"Boli vykonané kardiologické testy, ktoré boli negatívne na srdcové patológie," uviedol klub v pondelňajšom vyhlásení.