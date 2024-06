11. deň na EURO: Chorváti majú ťažké srdce na rozhodcu, Spalletti kričal na novinárov

Počas zápasu proti Taliansku videli Šapita v dvoch diametrálne odlišných emóciách. Po góle Luku Modriča kričal od radosti, no tesne pred koncom onemel a nenašiel slová, ktoré by opísali, čo sa stalo.

Chorvátska rozhlasová a televízna spoločnosť HRT dokonca na sociálnych sieťach zverejnila videá z komentátorského stanovišťa, a tak si diváci mohli spojiť s obrazom to, čo počuli v priamom prenose.

"Všetko rozhodoval proti nám, každý kontakt bol faul. Neviem, prečo nadstavil osem minút. Keď som to videl, myslel som si, že sa pomýlil. Možno sledoval alebo rozhodoval zápas zo včera," povedal Josip Stanišič.

Nebol jediný, ktorému sa zdala porcia nadstavených minút priveľká. Je pravda, že Holanďan Danny Makkelie raz využil konzultáciu so systémom VAR, no tá bola pomerne krátka a jednoznačná.

S napätím sledoval, či jeho spoluhráči udržia tesný náskok, no napokon ich rozosmútil prvý gól Zaccagniho v seniorskej reprezentácii.

Od 55. minúty viedli po zásahu Modriča, no v poslednej z ôsmich nastavených minút vyrovnal na konečných 1:1 Mattia Zaccagni.

Chorváti vo svojom záverečnom súboji v skupine B potrebovali zdolať Talianov, aby mali lepšie vyhliadky na postup do osemfinále turnaja.

Bronzový tím z MS 2022 postúpi do vyraďovacej časti, keď v C-skupine Anglicko zdolá Slovinsko 3:0 alebo aspoň o štyri góly a Dánsko porazí Srbsko.

Chorváti ešte nie sú definitívne z hry von, no potrebujú pomoc mužstiev z iných skupín. "Musíme si už len počkať. Nič iné nám nezostáva," vravel Stanišič.

"Rád by som hral navždy, ale príde čas, keď budem musieť zavesiť kopačky na klinec," povedal šesťnásobný víťaz Ligy majstrov vo farbách Realu Madrid.

Remíza s Talianskom mu pripomenula sklamanie z EURO 2008, keď Chorvátom vyfúkli v rozstrele semifinálovú účasť hráči Turecka.

"Je ťažké prekonať zápas s Tureckom, no tento je podobný. Mali by sme však byť hrdí na to, ako sme dnes reprezentovali našu krajinu," doplnil.

Dostal nádhernú poctu

Modrič sa po zápase dočkal uznania aj od talianskeho novinára.