Jeho tím nevyhral už osem zápasov v rade. Gerrard napriek tomu predĺžil zmluvu

DAMMAM. Niekdajší anglický reprezentant a legenda FC Liverpool Steven Gerrard predĺžil zmluvu so saudskoarabským klubom Al-Ettifaq.

Štyridsaťtriročný niekdajší stredopoliar prišiel do Saudskej Arábie vlani v lete a prebral funkciu po Španielovi Antoniovi Cazorlovi. Doteraz mal Gerrad kontrakt do roku 2025, po novom má zmluvu do roku 2027.

Angličan predĺžil spoluprácu napriek tomu, že v najvyššej domácej súťaži ťahá Al-Ettifaq šnúru ôsmich duelov bez víťazstva.