Keď cúva, tak narazí. A ešte pritlačí. Urobí to zámerne, aby posunul celý rad kontajnerov.

Spustí tak reťazovú reakciu. A potom spokojne vystúpi z auta. Nie je to záber z grotesky, ale bežná realita. Aj to, čo sa dialo vzápätí. Mnohých to možno zaskočí.