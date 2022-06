Kováčik hovorí o dvoch adeptoch, nový tréner bude zo zahraničia

"Máme vytypované osobnosti, ktoré by to mohli byť. V najbližších dňoch bude prebiehať komunikácia o podmienkach. Okruh je veľmi úzky, máme adepta číslo jeden a adepta číslo dva. Žiadne meno nepoviem, nebolo by to korektné.

Sú to skúsení tréneri, ktorí môžu priniesť na Slovensko to, čo predchádzajúci tréneri nedokázali naplniť," povedal Kováčik na štvrtkovom brífingu v Šamoríne.

Najbližšie reprezentačné povinnosti čakajú na Slovákov v septembri, keď odohrajú záverečné dva zápasy v 3. skupine C-divízie LN. Kováčik sa im po nepresvedčivých výkonoch i výsledkoch chystá prehovoriť "do duše"

Kováčik povedal, že do nového kouča je ochotný investovať viac prostriedkov než v prípade predchádzajúcich dvoch trénerov, Tarkoviča a Čecha Pavla Hapala. Časový rámec nestanovil, otázku by však chcel vyriešiť čím skôr.

"Hráči to budú počuť prví. Všetci už boli po poslednom zápase hlavami na dovolenkách, určite to bude pred najbližším septembrovým zrazom a bude to veľmi dôrazné," priznal prezident SFZ.

Tarkovič nastúpil na post hlavného trénera v októbri 2020. So Slovákmi postúpil cez baráž na majstrovstvá Európy, no neskôr s nimi zostúpil do "céčka" LN.

Nová zmluva pre Tarkoviča bola chyba

Po tom, ako sa vedenie SFZ v zime nedohodlo na spolupráci s Vladimírom Weissom st., dostal Tarkovič nový kontrakt. Za jeho zotrvanie vo funkcii hlasovali na návrh Kováčika a viceprezidenta pre štátne reprezentácie Karola Belaníka všetci členovia výkonného výboru, rovnako tak aj za jeho odvolanie.

"Určite neľutujem, keď sme Štefana angažovali ako trénera prvýkrát. Môžem priznať, že nová zmluva, ktorú sme mu ponúkli v decembri, bola do istej miery chyba. Nikdy som sa neschovával pred realitou, vždy som vedel priznať chybu.