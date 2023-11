Calzonovi odstup prospel. Nebol pod tlakom, urobil si názor sám, tvrdí expert

Slovenská reprezentácia si už v predstihu zabezpečila účasť na ME, navyše sa jej to podarilo pred vlastným publikom. Ako to vnímate?

Je úžasný pocit vidieť chlapcov takto sa radovať. Keď si spomeniem na to, ako to bolo len pred rokom, keď Francesco Calzona so svojím realizačným tímom nastupoval, je to obrovský rozdiel.

Je to fantastická správa pre slovenský futbal a všetkých slovenských fanúšikov. EURO je v Nemecku, čo je veľmi blízko a fanúšikovia tam môžu vycestovať.

Vtedy sme hrali doma s Azerbajdžanom, prehrali sme a na štadióne bola veľmi negatívna atmosféra. Teraz, o rok a dva mesiace neskôr, vidíme vypredanú arénu, v ktorej sa všetci tešia a stoja za chlapcami.

Chlapci tvoria skutočný tím a myslím si, že to je zásluha trénera, ktorý odviedol s celým tímom neskutočnú prácu. Treba si uvedomiť, že sme boli v piatom koši a postúpili sme na šampionát už pred posledným zápasom. Je to obrovský úspech.

Nového trénera mnohí kritizovali už predtým, ako vôbec začal robiť s reprezentáciou. Vyčítali mu, že nikdy predtým nebol hlavným trénerom, ale aj to, že nepozná tunajšiu mentalitu ani reč.

O to viac mu treba pogratulovať! Uspel, hoci prišiel do nevraživej a negatívnej atmosféry. Ani neviem prečo, lebo vtedy nám nefungovalo nič a on prišiel s niečím novým.

Nebál sa toho, od prvého zápasu vedel, čo chce hrať. Dodnes sa toho drží. Získal si chlapcov na svoju stranu, na ihrisku i mimo neho je disciplína.

Klobúk dole pred prácou realizačného tímu, úžasne to vychytali. Aj chlapci si to užívajú, videli sme to aj v zápase s Islandom. Teraz sme na opačnej vlne ako sme boli pred príchodom Francesca Calzonu.

Ono sa to ani nezdá, ale je to len rok a dva mesiace od prvého zápasu a zmena je taká obrovská, že mne sa zdá, ako keby to bolo dva a pol roka.