Slovenskí mladíci dvakrát viedli nad Chorvátskom, z triumfu sa však netešili

/zdroj: JOJ Šport/

Jaroslav Kentoš, tréner Slovenska U21: "Som s výkonom spokojný. Predviedli sme veci, ktoré sme trénovali, samozrejme, aj nejaké nedostatky. Bol to obojstranne útočný zápas, škoda, že sme nestrelili v druhom polčase počas dobrého úseku hry tretí gól."

Adrián Kaprálik, krídelník Slovenska U21: "Mne sa v Nitre vždy hrá dobre, pretože tu strieľam veľa gólov, asi je to môj obľúbený štadión. Chorváti mali hneď na začiatku šancu, tomu sa musíme vyvarovať. Potom sme však dali gól po krásnej akcii. Zasa sme však zaspali a inkasovali vyrovnávajúci presný zásah. Po druhom góle sme mali šance odskočiť súperovi, dobré príležitosti sme však nevyužili. Následne sme dostali gól z penalty, no ja si myslím, že to bol krásny futbal, ktorý sa musel fanúšikom páčiť."