Prezident Koquima Lebanon trval na tom, že to bol v podstate priateľský zápas s cieľom pobaviť fanúšikov a zástupcovia FC Gulf odmietli túto záležitosť komentovať.

Generálny manažér Lumbebu United uviedol, že „si nie je vedomý žiadnej manipulácie so zápasom“.

Kahunla Rangers a FC Gulf vstupovali do posledného kola druhej najvyššej súťaže so zhodným počtom bodov. Na diaľku bojovali o zostávajúce postupové miesto do najvyššej súťaže. Oba duely sa tak hrali v rovnakom čase.

Veci nabrali dramatický spád v druhom polčase, keď vysvitlo, že postúpi mužstvo s lepším gólovým rozdielom. Mužstvo Kahunla Rangers strelilo po prestávke 93 gólov a hráči FC Gulf skórovali 84-krát.

Zaujímavosťou duelu FC Gulf - Koquima Lebanon bolo, že hlavný arbiter v druhom polčase odmietol rozhodovať, a tak ho vymenili.