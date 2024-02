Rovnaké zranenie utrpel už tretí raz. Rakúšania pôjdu na EURO bez útočníka Eintrachtu

Útočník prišiel do Frankfurtu v januári z Wanderers na hosťovanie do konca sezóny. Jeho zmluva v klube Premier League platí do leta 2027.

V drese rakúskej reprezentácie odohral 19 zápasov a strelil štyri góly. Zverenci Ralfa Rangnicka sa na EURO predstavia v D-skupine.

Postupne ich čaká Francúzsko, víťaz A-vetvy play off Ligy národov (Poľsko, Wales, Fínsko a Estónsko) a Holandsko. Informovala o tom agentúra DPA.