Lukaku je na odchode z Chelsea. Má ísť za Mourinhom

"Som nervózny. Zajtra (v nedeľu) letím do Ríma, aby som podpísal zmluvu," uviedol tridsaťročný útočník pre HLN na mládežníckom turnaji, na ktorom debutoval jeho syn.

RÍM. Belgický futbalista Romelu Lukaku podľa informácií periodika Het Laatste Nieuws (HLN) zamieri z Chelsea FC na hosťovanie do AS Rím.

"Nerazzurri" však stratili o hráča záujem po tom, ako zistili, že tajne rokoval s jeho najväčšími rivalmi AC Miláno a Juventusom FC.

Športový riaditeľ AS Rím Tiago Pinto podľa Sky Sport poprel, že by sa rokovania stihli uzavrieť do nedele.

Kapitán Interu Lautaro Martínez minulý mesiac povedal, že bol sklamaný z Lukakua za to, že sa skrýval pred spoluhráčmi a odmietal odpovedať na telefonáty predtým, ako dohoda stroskotala.

Rimanov trénuje hviezdny portugalský kouč José Mourinho.