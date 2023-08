Tridsať miliónov ročne? Saudi chcú Manciniho za každú cenu

Ako referuje web transfermarkt.de s odvolaním sa na správy z Talianska, skúsený 58-ročný kouč sa už ústne dohodol so Saudskoarabskou futbalovou federáciou, že tamojšie národné mužstvo povedie do roku 2026.

Kým v pozícii kouča talianskeho tímu zarábal tri milióny eur ročne, v Saudskej Arábii by mal dostávať 25 až 30 miliónov eur za rok. Mancini by mal na Blízky východ so sebou priviezť taktiež väčšinu svojho realizačného tímu.

"Nikdy som ho na to neprehováral ani neodporúčal, aby nominoval toho či onoho hráča. Nezaslúžil som si tieto obvinenia. Ako navyše mohol povedať, že som mu nedôveroval? Dal som mu zmluvu do roku 2026. A urobil z neho koordinátora národných tímov do 20 a 21 rokov. Naozaj by ma zaujímalo, prečo povedal také veci," skonštatoval Gravina.

Manciniho nástupcom na lavičke talianskej reprezentácie sa minulý týždeň stal Luciano Spalletti, ktorý v uplynulej sezóne 2022/2023 získal s mužstvom SSC Neapol titul v talianskej Serie A.