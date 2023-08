Mancini má veľké plány. S tímom Saudskej Arábie chce vyhrať prestížnu trofej

Mancini podpísal s tamojším zväzom štvorročný kontrakt. Podľa talianskych médií by mal na novom pôsobisku poberať ročný plat 25 miliónov eur.

Taliansky kouč nedávno odstúpil z postu trénera národného tímu, na ktorom pôsobil od mája 2018.

V roku 2021 priviedol "squadru azzurra" k titulu na ME, no nedokázal s ňou postúpiť na MS 2022. Jeho zverenci neuspeli vo finále baráže, keď prehrali so Severným Macedónskom 0:1.

"Som nesmierne poctený, že mi ponúkli post trénera saudskoarabskej reprezentácie. Som presvedčený, že toto je pre mňa skvelá príležitosť.

Budem sa môcť zoznámiť s futbalom v novej krajine, navyše v Ázii, kde sa teší futbal stále väčšej popularite.

Prítomnosť špičkových hráčov v saudskej Pro League naznačuje potenciál ďalšieho rastu národného tímu," vyhlásil Mancini bezprostredne po príchode.