Mancini vraj povedie reprezentáciu Saudskej Arábie. Má zarábať 25 miliónov ročne

Taliansky kouč by mal na lavičke Saudskej Arábie nahradiť Hervea Renarda, ktorý sa po vlaňajších MS v Katare presunul k ženskému reprezentačnému tímu Francúzska.

Mancini nedávno odstúpil z pozície trénera talianskeho tímu, na ktorej pôsobil od mája 2018.

V roku 2021 priviedol "squadru azzurra" k titulu na ME, no nedokázal s ňou postúpiť na MS 2022. Jeho zverenci neuspeli vo finále baráže, keď prehrali so Severným Macedónskom 0:1.