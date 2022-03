Názov majú po krčme. Roberto Carlos nastúpil za amatérsky klub v Anglicku

„Aby som bol úprimný, do dnešného dňa neviem, ako sa mi to podarilo,“ priznal pre ESPN v roku 2017 niekdajší skvelý brazílsky obranca.

LONDÝN, BRATISLAVA. Svet ohromil gólom, ktorý sa zapísal do histórie. Roberto Carlos zakrútil loptu do siete tak, že poprel zákony fyziky.

Vo veku 48 rokov sa Carlos predstavil v amatérskej súťaži v Anglicku. V prípravnom zápase hral za Bull in the Barne United proti Harlescott Rangers.

Majster sveta z roku 2002 a legenda Realu Madrid profesionálnu kariéru dávno ukončil. No predsa sa ešte raz rozhodol vybehnúť na trávnik.

Na trávnik vybehol ako náhradník v prvom polčase, hral na pozícii stredného záložníka. V druhom dejstve sa vrátil na lavičku, no v závere išiel kopať pokutový kop. Jedenástku premenil, ale jeho tím napokon prehral 3:4.

Klub Bull in the Barne sídli v meste Shrewsbury a je pomenovaný po krčme. Služby Carlosa na jeden zápas vyhral v charitatívnej tombole eBay.

Počul som, že tím stratil viacero hráčov. Dúfam, že môj tréning bude stačiť na to, aby som mu pomohol,“ uviedol Carlos v januári, kedy sa dozvedel, že bude hrať za Bull in the Barne.

Zbierka úspechov Carlosa je bohatá. Je majstrom sveta, trojnásobným víťazom Ligy majstrov a španielsku La Ligu vyhral štyrikrát.

„Je to legenda, ktorá inšpirovala množstvo mladých hráčov. Absolútne mi spadla sánka, keď sme sa dozvedeli, že náš tím vyhral transfer snov a brazílska ikona bude hrať v Shrewsbury,“ vyhlásil manažér a brankár tímu Ed Speller.