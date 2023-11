Spalletti našiel náhradu za Locatelliho, do kádra Talianov pribudol kapitán Fiorentiny

V nominácii na kľúčové zápasy C-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Severnému Macedónsku a Ukrajine nahradil stredopoliara Manuela Locatelliho.

MILÁNO. Do kádra zraneniami zdecimovanej talianskej futbalovej reprezentácie pribudol Cristiano Biraghi. Kapitán AC Fiorentina sa pripojil k spoluhráčom z národného tímu na kempe v Coverciane v pondelňajších večerných hodinách.

Talianom patrí v tabuľke C-skupiny tretia pozícia s trojbodovým mankom na Ukrajinu, ktorá však odohrala o zápas viac ako "squadra azzurra" a navyše s ňou prvý vzájomný zápas prehrala. Druhý je na programe 20. novembra v Leverkusene.

Ak si Taliansko tri dni predtým poradí so Severným Macedónskom (17. novembra v Ríme), úradujúcim majstrom Európy by proti Ukrajine stačila na obsadenie druhého miesta remíza. Postup na ME z prvého miesta už majú istý Angličania.

Tabuľka skupiny C