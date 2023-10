Rossimu experiment so Szoboszlaiom nevyšiel. Maďari prehrmali šancu spečatiť postup

Hosťujúci tím prehrával do 67. minúty o dva góly a hrozila mu tak prvá prehra s pobaltským súperom v histórii. Litovčanov poslal v 20. minúte do vedenia Fedor Černych a o zhruba štvrťhodinu pridal ďalší gól Pijus Širvys.

Maďarom pomohla zmena v zostave, ku ktorej pristúpil tréner Marco Rossi cez prestávku – univerzálneho stredopoliara Dominika Szoboszlaia postavil oproti prvému polčasu viac dopredu, na jeho tradičné miesto v národnom tíme.

"Chcel som, nech Szoboszlai hrá viac vzadu, ale nefungovalo to. Je to, akoby sme úplne prišli o prvý polčas. Súperovi sme nechali mnoho miesta a využil to.

Zmeny z prestávky fungovali, obraz zápasu sa úplne zmenil, viackrát sme zlomili defenzívu domácich a mali sme mnoho šancí. Litovský brankár Emilijus Zubas však predviedol brilantný výkon, takže sme nevyhrali," citovala Rossiho agentúra MTI.