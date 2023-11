Zápasy pravidelne sledoval. Hipp si uvedomuje, že situácia Zlatých Moraviec je vážna

Ten v minulosti pracoval ako asistent Vladimíra Weissa, no bol tiež hlavným koučom pri slovenskej reprezentácii či v kluboch ŠK Slovan Bratislava alebo Nitra.

"Mali sme s trénerom Cifraničom dlhodobú víziu, ale napriek slušnému hernému prejavu sa rátajú body. Do kabíny sme tak museli priniesť nový impulz. S trénerom Cifraničom prišlo ku korektnej dohode, ktorou sme ukončili vzájomnú spoluprácu.

Chceli sme priviesť skúseného trénera, ktorý už niečo preskákal. Michal Hipp má skúsenosti z najvyššej úrovne a veríme, že to bude mať želaný efekt na mužstvo, že prinesie želaný impulz do kabíny," uviedol generálny manažér klubu Marek Ondrejka.



Skúsený kouč neprichádza do neznámeho prostredia. "Túto sezónu som pravidelne sledoval zápasy ViOn-u. Tím si však ešte musím dôkladne zanalyzovať.

Situácia je veľmi vážna, ale stále je riešiteľná a hrateľná vzhľadom na postavenie iných tímov v tabuľke a bodové rozdiely.

Zlaté Moravce majú najväčší problém v poslednej tretine ihriska, čomu zodpovedá aj počet vytvorených šancí a strelených gólov," povedal rodák z Nitry pri príchodu ku kormidlu tímu zo Zlatých Moraviec.

"Bude sa hľadať systém, aby vyhovoval týmto hráčom. Budeme sa spoločne snažiť minimalizovať chyby, ktoré tím robil. Som tu pre hráčov. Každý z nich má dvere do kabíny otvorené. Úspech nie je garantovaný, je to o tvrdej dennodennej robote,” dodal Hipp.