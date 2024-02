Ďalší rasistický útok na futbalistu AC Miláno. Tentokrát bol obeťou útočník

Rímske Lazio minulý mesiac dostalo trest v podobe čiastočného uzavretia štadióna na jeden zápas za rasistické pokriky namierené na útočníka AS Rím Romelua Lukakua.

Najnovší incident rasizmu v talianskom futbale prišiel presne mesiac po tom, čo Leao odišiel z ihriska so zvyškom svojich milánskych spoluhráčov po rasistických útokoch na brankára Mikea Maignana v súboji Serie A proti Udinese.

"Každý hovorí, že s tým niečo spraví. Nedeje sa však nič, pretože každý myslí iba na seba. Len málo ľudí prevezme iniciatívu, väčšina sa toho bojí. Taký je teraz svet," komentoval v januári Kevin-Prince Boateng.

Účastník MS 2010 a 2024 s výberom Ghany ponúkol aj určitú formu riešenia. Zatváranie štadiónov nemá podľa neho takmer žiadny zmysel.

"Ľudia si jeden zápas pozrú v televízii a potom sa vrátia na tribúny, ako keby sa nič nestalo.

Ak by za rasizmus vinný klub automaticky prehral kontumačne, fanúšikov by to už bolelo viac.

Tresty by sa mali udeľovať tak, aby ľudí prinútili zamýšľať sa. Ak už zavretie štadióna, tak napríklad na šesť mesiacov.

Jeden zápas je ako zlý vtip, na ktorom sa musím zasmiať. To ľudí nevystraší. Na to je však potrebná široká podpora. A už o tom hovorí toľko rokov," uviedol.