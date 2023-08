Veľký výpredaj v PSG. Klub nechce Neymara, Verrattiho ani Draxlera

PARÍŽ. Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain už v novej sezóne údajne nepočíta s Brazílčanom Neymarom a tromi ďalšími hráčmi.

Podľa informácií agentúry DPA, odvolávajúcej sa na francúzsky denník L'Equipe, im to priamo oznámili tréner Luis Enrique a športový riaditeľ klubu Luis Campos.

Neymar už pred pár dňami informoval vedenie klubu, že chce Park princov opustiť. Tridsaťjedenročný krídelník prišiel do Paríža z Barcelony v roku 2017 za rekordných 222 miliónov eur a hoci má s PSG platnú zmluvu do leta 2025, údajne sa chce vrátiť do Barcelony.