Šéf Trnavy mal slzy: Myslel som si, že sa zrútil svet, skočil som do vedľajšieho skyboxu

Nedávno k svojmu autu BMW pripojil valec a upravoval tréningové ihrisko. Po triumfe v Slovenskom pohári nad Slovanom (3:1 po predĺžení) bol dojatý, tisli sa mu slzy do očí. Miestami sa mu chvel hlas.

Malženice sa pod jeho vedením vyšvihli z ôsmej ligy až do tretej, od roku 2021 je prezidentom Spartaka Trnava. Keď vlani napadol sneh, tak si vysúkal rukávy a deň pred ligovým zápasom odhŕňal z trávnika trnavskej arény sneh.

Môžete to vysvetliť?

Vedel som, že to bude ťažký zápas, vedel som, že budeme potrebovať aj pomoc z hora. Som veriaci. Tak som sa bol s nimi porozprávať.

V očiach máte slzy. Čo sa s vami deje?

Neskutočné, zápas plný emócii. Krásny pocit. Klaplo to tak, ako sme si všetci vysnívali. Keď sme dali vyrovnávajúci gól, tak som myslel, že sa zrútil svet.

Preskočil som do vedľajšieho Skyboxu. Musím pochváliť trénera. To, čo urobil, to striedanie. Videli sme, že tam niečo nefunguje. Zmenil systém na 3-5-2, hodil tam ešte Milana Ristovského.

Strelec víťazného gólu Jakub Paur bol fantastický. Má najlepšiu hlavu z celého tímu, akurát, že si to šetril na dnešné finále. Som rád, že tam bol Carlos de Azevedo. Vlani rozhodol gólom finále, tentoraz prihral na gól. Som neskutočne dojatý, vážim si ich.

Zoberme do úvahy finančné možnosti. Nakoľko môže Trnava súperiť so Slovanom?